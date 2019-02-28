الزراعة: معامل انتاج العلف في كربلاء تنتج 5500 طن من اعلاف الدواجن

2019/02/28 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء، عن إنتاج (5500) طن من أعلاف الدواجن من خلال ثلاثة معامل عاملة في المحافظة.وقال في بيان رئيس قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية محمد جبار الحسناوي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، إن "ثلاثة معامل للأعلاف في محافظة كربلاء أنتجت خلال الفترة من منتصف الثاني الى منتصف شباط الجاري (5500) طن من الأعلاف" .

واوضح الحسناوي، "انتج معمل علف الواحة لإنتاج البلت الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية(30) طن/ساعة أنتج(3250) طن، فيما أنتج معمل علف الحافظ الذي يقع في ناحية الجدول الغربي والذي تبلغ طاقته الإنتاجية(10) طن/ساعة أنتج (1250) طن، فيما انتج معمل علف السعود للدواجن الذي يقع في ناحية الحسينية والذي تبلغ طاقته الانتاجية 8 طن/ساعة انتج (1000) طن.

واشار البيان الى، ان "معمل كربلاء للعلف الحيواني تبلغ طاقته الانتاجية (9.5) طن ساعة، وكذلك معمل علف الهندية الذي تبلغ طاقته الانتاجية (5) طن/ ساعة متوقفان عن العمل بسبب وجود اعمال ترميم وصيانة فيهما".انتهى/ ع

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