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الأمم المتحدة: "إسرائيل" قتلت 35 طفلا فلسطينيا وصحفيينِ خلال احتجاجات 2018

العالم الاسلامي فلسطين

الأمم المتحدة: "إسرائيل" قتلت 35 طفلا فلسطينيا وصحفيينِ خلال احتجاجات 2018

الخميس 28 فبراير 2019 - 13:10

شعار الامم المتحدة

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن التابعة للكيان الصهيوني ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

وقال تقرير اللجنة: "قتلت قوات الأمن الصهيونية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات مباشرة".وأضاف التقرير أن "اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية"، لافتاً الى ان الكيان الصهيوني "قتل 35 طفلا فلسطينيا واثنين من الصحفيين خلال احتجاجات 2018".



انتهى...س ح

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