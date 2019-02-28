القبض على ارهابي خطير في ايسر الموصل

2019/02/28 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري في حديث لموقع الغدير ان " فوج طوارئ الثاني عشر القى القبض على ارهابي بعد الإشتباه به لحمله سلاحا مسدسا وقام بإشهاره واطلاق عيارات نارية على المفرزة الامنية في منطقة صناعة الكرامة في الجانب الأيسر ".واضاف انه" تم الرد عليه واصابته في ساقه وبعد التحري عنه وجمع المعلومات تبين بأنه احد عناصر عصابات داعش و مطلوب للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".انتهى .م ك

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