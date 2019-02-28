كتلة النهج الوطني تطالب رئيس الوزراء بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء لتصرفاتها غير المسؤولة

2019/02/28 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 28 شباط / فبراير: طالبت كتلة النهج الوطني ، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء .





وتابع النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي” لقد إستغربنا كثيرا من الممارسات التي تقوم بها رئيسة المؤسسة والتي كان آخرها رفع دعوة قضائية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني التي ترعى عوائل الشهداء وضحايا الارهاب وقد سخّرت سلطتها الحكومية لتكميم الأفواه وعرقلة عمل تلك المنظمات التي شدد الدستور العراقي على تعزيز دورها ودعمها واستقلالها من مقتضى الوطنية والإنسانية والدين وأن يحظى الشهداء جميعا بالتكريم والتقدير والثناء فهم أجلّ من التأبين ، ولا يمكن تحت اي مبرر التمييز بين دماءهم الزكية التي صنعت النصر وحمت الوطن والمقدسات”مضيفا ” وبناء على ذلك نضع هذه المخالفات الجسيمة التي صدرت من رئيسة مؤسسة الشهداء بين يدي رئيس الوزراء وندعوه لإعادة النظر في أهليتها لإدارة مؤسسة خدمة عامة كمؤسسة الشهداء ونأمل منه قرارا حاسما ينصف الشهداء وعوائلهم الكريمة”.انتهى اح

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