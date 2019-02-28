بالصور ... طبيب عراقي يهجم على زميله ويشوه وجه بالة حادة

2019/02/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ، صور تظهر تشوهات في رأس ووجه الطبيب مصطفى، مشيرة الى ان مصطفى خضع لعدة عمليات جراحية أمس الاربعاء ".كما تناقلت تصريح لخال الطبيب مصطفى ، الفنان إياد الفضي الذي يعمل في مجلة فنون ، اكد فيه ، إن "المشرط ادى الى جروح عميقة في الرقبة والوجه والظهر وأجريت عملية جراحية عاجلة له دامت ثلاث ساعات بينما ألقي القبض على الطبيب المعتدي وهو في السجن وتم عرض الضحية على قاضي التحقيق صباح اليوم الخميس".انتهى ..م ف

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