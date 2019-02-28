بالصور:ذي قار تحتضن معرض الصور الفوتغرافي المركزي لتربيات العراق

2019/02/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اقيمت اليوم وعلى قاعة النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية ذي قار معرض الصور الفوتغرافي بمشاركة 18 مديرية وبواقع 72 صورة فوتغرافية .





شبكة اخبار الناصرية:اقيمت اليوم وعلى قاعة النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية ذي قار معرض الصور الفوتغرافي بمشاركة 18 مديرية وبواقع 72 صورة فوتغرافية .

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