تربية كربلاء المقدسة تقيم ندوة موسعة حول مخاطر المخدرات في المجتمع والوسط الشبابي

2019/02/28 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الخميس، ندوة موسعة بحثت مخاطر المخدرات واليات مكافحتها في الوسط الشبابي .الندوة التي اقيمت على قاعة

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