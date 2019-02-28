روسيا: الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم تتوصلا إلى اتفاقات جدية وملموسة بعد

2019/02/28 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري كيم جونغ أون لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاقات جدية وملموسة بين الطرفين.

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