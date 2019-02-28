أغنى محافظة بالعراق تعلن انخفاض معدل التبادل التجاري مع إيران

2019/02/28 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني يوم الخميس عن انخفاض عملية التبادل التجاري بين البصرة وايران بسبب بعض العراقيل الموجودة في منفذ الشلامچة الحدودي .

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي ان العراقيل الموجودة في منفذ الشلامچة تسببت بانخفاض عملية التبادل التجاري بين البصرة والجانب الإيراني ،مشيراً الى ان هذا الموضوع اثر سلباً على نسب واردات محافظة البصرة حيث ان الكل يعلم ان في الموازنة الاتحادية ٥٠٪ من واردات المنافذ الحدودية للمحافظة .

وتابع الى انه سيبحث موضوع المنافذ الحدودية وقضية تفعيل ربط السكك الحديدية والطرق بين محافظة البصرة وايران مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ليكون هناك تكامل اقتصادي ، مبيناً الى ان الحكومة المحلية في البصرة ستعمل على على تطوير منفذ الشلامچة الحدودي من خلال بناء قاعة كبيرة في المنفذ لاستيعاب أعدادا كبيرة من الزائرين .

وكان محافظ البصرة اسعد العيداني قد بحث في مبنى القنصلية الايرانية في البصرة مع محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي ملف المياه وتجهيز البصرة بالطاقة الكهربائية والغاء تأشيرة الدخول بين الجانبين ،مشيراً الى ان محافظ خوزستان اكد وجود كميات كبيرة من المياه في نهر الكارون ، لافتاً الى ان هذا الموضوع هو مهم لاهالي البصرة من ناحية استمرار تدفق المياه العذبة في الكارون وصولاً الى مياه شط العرب لدفع اللسان الملحي .

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