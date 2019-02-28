2019/02/28 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هم الوسطاء غير الجيدين الذين فاقموا الخلاف بين الصدر والمالكي؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mYv6kZUmx0g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هم الوسطاء غير الجيدين الذين فاقموا الخلاف بين الصدر والمالكي؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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