وزارة المالية العراقية تعتمد دمج شركات التأمين

2019/02/28 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عقدت هيئة الرأي في وزارة المالية العراقية اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وأغلبية أعضاء الهيئة.





وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن الهيئة أقرت أثناء الاجتماع دمج شركات التأمين لرفع مستوى الأداء الوظيفي خدمة للصالح العام.





وقررت الهيئة منح تسهيلات لتمويل مشروع المستشفى العراقي الألماني للأمراض السرطانية وتعد هذه المستشفى الأولى من نوعها في العراق والتي تخدم شريحة مهمة من المجتمع.





وفي سياق آخر استقبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هوود والوفد المرافق له.





وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وخطط نائب رئيس الوزراء لرئاسة الوفد العراقي إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنعقد في أبريل المقبل في العاصمة واشنطن.





وناقش الجانبان سبل توفير بيئة آمنة وجذابة للاستثمار لتشجيع المستثمرين على العمل في العراق وخلق فرص عمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى الخدمات والبناء في جميع أنحاء العراق من خلال تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مجال التجارة ولاستثمار.





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