“هيابوسا-2” يرسل صورة للحظة هبوطه على كويكب ريوغو

2019/02/28 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استطاع الخبراء اليابانيون تلقي صورة فوتوغرافية للحظة هبوط مسبار “هايابوسا-2” الفضائي الياباني على سطح كويكب ريوغو.وتظهر الصورة المسبار في لحظة التصوير على مسافة 25 مترا من الكويكب، إذ يظهر فيها ظل المسبار وأثر داكن خلّفه على سطح الكويكب.وقامت الكاميرا التي حملها “هيابوسا” بتصوير سطح الكويكب بعد هبوطه لدقيقة واحدة […]

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