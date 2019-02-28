شرطة كربلاء: القبض على امرأتين متهمات بعدد من السرقات

2019/02/28 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة الاجرام في قيادة شرطة كربلاء، من إلقاء القبض على امرأتين في قضاء الهندية شرق المحافظة بعد قيامهن بسرقة عدداً من المحال التجارية.وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، "تمكنت مفارز اجرام الهندية من القبض على امرأتين بعد قيامهن بسرقة محال للألبسة في قضاء الهندية".

واوضح البيان، "بعد ان استخبرت مفارز مكافحة الأجرام بوجود حالات سرقة لأصحاب محلات لبيع الألبسة في سوق الهنديه عملت المفارز وبجهود مبذولة لجمع المعلومات وتعقب المشتبه بهن بكاميرات المراقبة بهدف إلقاء القبض على المتهمتين وتسليمهن الى العدالة".

وتابع البيان، "قامت مفارز مكافحة الاجرام بتعقب المتهمتين ومراقبتهن حيث القي القبض عليهن في احدى سيطرات مداخل المدينة وهن يستقلن احدى العجلات وبعد التفتيش الدقيق وجد بصحبتهن ملابس متنوعه وبعد مواجهتهن بالادله تم اعترافهن بسرقة ٣ محال تجاريه وقد تمت إحالتهن الى القضاء لينالن جزائهن العادل".



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