شرطة كربلاء: القبض على امرأتين متهمات بعدد من السرقات

واوضح البيان، "بعد ان استخبرت مفارز مكافحة الأجرام بوجود حالات سرقة لأصحاب محلات لبيع الألبسة في سوق الهنديه عملت المفارز وبجهود مبذولة لجمع المعلومات وتعقب المشتبه بهن بكاميرات المراقبة بهدف إلقاء القبض على المتهمتين وتسليمهن الى العدالة".
وتابع البيان، "قامت مفارز مكافحة الاجرام بتعقب المتهمتين ومراقبتهن حيث القي القبض عليهن في احدى سيطرات مداخل المدينة وهن يستقلن احدى العجلات وبعد التفتيش الدقيق وجد بصحبتهن ملابس متنوعه وبعد مواجهتهن بالادله تم اعترافهن بسرقة ٣ محال تجاريه وقد تمت إحالتهن الى القضاء لينالن جزائهن العادل".
انتهى/ ع
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