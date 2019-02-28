التعليم تصدر بيانا بشأن فاقدي او ضعيفي البصر من الخريجين الأوائل

2019/02/28 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا بشأن فاقدي او ضعيفي البصر من الخريجين الأوائل.وقال المدير العام للدائرة القانونية والادارية ضمير حسين المعموري في بيان، ان "الوزارة وجهت باعفاء فاقدي او ضعيفي البصر من الخريجين الأوائل من اجراءات الفحص الطبي واستكمال اجراءات تعيينهم".

واضاف المعموري، انه "تم توجيه الجامعات كافة، في حال تقديم احد الخريجين الاوائل من فاقدي او ضعيفي البصر بامكانية اعفائه من اجراءات الفحص الطبي واستكمال اجراءات تعيينهم"على "، مؤكدا ضرورة التعامل الانساني مع هذه الحالات بالتبني التربوي والأبوي وتقديم الحلول المناسبة لهم ".انتهى/س

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