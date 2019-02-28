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يوفنتوس يقترب من ضم لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد

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يوفنتوس يقترب من ضم لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد

الخميس 28 فبراير 2019 - 13:51

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو

كشفت تقارير صحفية، أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يدرس الرحيل عن فريقه، بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن "لوكاكو يرغب في الرحيل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، إذا ما تم إجباره على الرحيل من مانشستر يونايتد".وأحرز لوكاكو 10 أهدافا هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، إضافة إلى هدف في كأس إنجلترا، ولكنه غير سعيد مع المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.وأشارت صن في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن لوكاكو أعرب مرارًا عن استيائه من المركز الذي يلعب فيه وفقًا لتعليمات سولشاير، حيث لا يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، الذي اعتاد عليه ويتألق فيه.وتابعت بقولها: "من الممكن أن يتخلى مانشستر يونايتد عن لوكاكو بعد نهاية الموسم، حيث يرى سولشاير أن ماركوس راشفورد يستطيع أداء الأدوار الهجومية، وفقًا للطريقة التي يراها النرويجي".وأردفت "يمكن أن يكون يوفنتوس في حاجة للحصول على خدمات لوكاكو، في ظل غموض موقف الأرجنتيني باولو ديبالا من الاستمرار برفقة اليوفي الموسم المقبل".ونقلت عن مصدر مقرب من إدارة مانشستر يونايتد قوله: "يوفنتوس سيكون الأقرب لضم لوكاكو حال رحيله".انتهى...س ح

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