أكثر من 74 حملة ابادة تعرض لها الايزيديون على يد داعش في العراق

2019/02/28 | 14:04

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بغداد:سومر نيوز

أعلن الحشد الايزيدي يوم الخميس ان تنظيم داعش نفذ اكثر من 70 حملة ابادة بحق ابناء الطائفة اثناء اجتياح...

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