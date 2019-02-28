الجزائري محافظا لبغداد بمرسوم جمهوري ( وثيقة)

2019/02/28 | 14:05

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بغداد -عراق برس-28شباط/فبراير: اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوماً جمهورياً بتعيين فلاح الجزائري محافظاً لبغداد، بعد أن حسم الأخير الموقف القضائي لصالحه.

وجاء المرسوم الجمهوري رقم (9) :”استنادا إلى أحكام البند (سابعة من المادة (73) من الدستور والبند (أولا) من المادة (26) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وبناء على ما عرضه مجلس محافظة بغداد.



رسمنا بما هو آت:

أولا: يعين فلاح حسن ياسين الجزائري بمنصب محافظ بغداد.

ثانيا: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



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