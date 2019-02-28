2019/02/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف-عراق برس-28شباط/ فبراير: حذّرت الهيأة السياسية للتيار الصدري، من التعامل مع شخص ينتحل صفتها في محافظة واسط يدعى “أبو مقتدى الصدري”.

وجاء في وثيقة صادرة عن الهيأة، ، أن “المدعو حسين علي عودة الفرطوسي (أبو مقتدى الصدري)، لا يمثل أي عنوان في العمل السياسي الحالي أو السابق”.

وطالبت الهيأة بحسب الوثيقة، بـ”عدم التعامل مع هذا الشخص، على الأصعدة كافة حفاظاً على العنوان الأسمي”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو “ابو مقتدى ” الذي حذر التيار الصدري من التعامل معه ؟ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو “ابو مقتدى ” الذي حذر التيار الصدري من التعامل معه ؟ (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).