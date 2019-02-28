مدرب ريال مدريد: علينا ان ننهض سريعاً وخسرنا بشرف في الكلاسيكو

2019/02/28 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ظهر المدرب الأرجنتيني، سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في مؤتمر صحفي، للحديث عن هزيمة فريقه أمام فريق برشلونة بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة “البرنابيو” الإسبانية: “نحن نشعر بحزن كبير، أردنا أنّ نتأهل للمباراة النهائية، لقد سقطنا بشرف ، لقد قمنا بكل شيء ممكن، لم نكن حاسمين […]

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