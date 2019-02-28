هيئة رئاسة البرلمان تستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي في القصر الحكومي ببغداد

2019/02/28 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في القصر الحكومي ببغداد.

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