سليماني يتحدث عن هزيمة أمريكا في العراق وطرد 150 ألف جندي أمريكي

2019/02/28 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث قائد فیلق "القدس" التابع لحرس الثورة الإسلامیة اللواء قاسم سلیماني، الخميس، عن هزيمة أمريكا في العراق وطرد 150 ألف جندي أمريكي.

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