كردستان تؤكد حاجتها لاجتماع وطني تشاوري على غرار بغداد

2019/02/28 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، الخميس، حاجة الاقليم، لـ "اجتماع وطني تشاوري" على غرار الاجتماع الذي

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