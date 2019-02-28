العمل تعد بدعم الاشخاص ذوي الاعاقة والإسراع في إنجاز معاملاتهم

2019/02/28 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جعفر محمد الحلو اجتماع مجلس ادارة الهيئة بجلسته الـ

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