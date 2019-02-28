وطني الشاطئية يغادر الى تايلند لخوض تصفيات المونديال

2019/02/28 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يغادر، اليوم الخميس، وفد المنتخب الوطني بالكرة الشاطئية الى تايلند لخوض تصفيات كأس العالم التي من المزمع ان نخوض اولى مبارياتنا فيها في الثامن من اذار المقبل امام المنتخب الايراني حيث وضعت القرعة ممثل الكرة العراقية في المجموعة الرابعة التي تضم ايضا عمان.وخاض وطني الشاطئية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في بغداد، اخر […]

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