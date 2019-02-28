2019/02/28 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية : ضبط عصابة متلبسة بسرقة عجلات مسقطة في بغداد

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت مفتشية الداخلية، الخميس، عن ضبط عصابة متلبسة بسرقة عجلات مسقطة من موقع ترقين العجلات بعويرج في بغداد.

وذكر بيان للمفتشية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفارز مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من القبض على عصابة مكونة من 10 أشخاص وضبطهم بالجرم المشهود متلبسين بسرقة عجلات ومواد لعجلات مسقطة من موقع ترقين العجلات في بغداد".

واضافت، ان "العملية تمت بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش العام في مديرية المرور من مصادره الخاصة والتي أفادت بقيام عصابة بسرقة منظمة لعجلات مسقطة من موقع ترقين بغداد السلام المركزي في منطقة عويريج ببغداد الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى التحرك بسرعة من خلال جمع المعلومات وتحليلها، وبعد التأكد من تورط العصابة بالسرقة، استحصل مكتب المفتش العام أمراً بالقبض والتحري من قبل قاضي تحقيق محكمة الرصافة".

واضافت، ان "مكتب المفتش العام شكل فريق عمل من مكتب تفتيش المرور وقسم الحماية والواجبات في مفتشية الداخلية برئاسة مدير تفتيش المرور، حيث قام الفريق بنصب كمين للعصابة وضبطهم متلبسين بسرقة مواد وعجلات قديمة من الموقع وتحميلها في عجلات كبيرة".

وبينت المفتشية ان "فريق العمل القائم بالضبط تعرض الى اطلاق نار من قبل العصابة، لكنها تمكنت من السيطرة على العصابة والقاء القبض عليهم جميعا، وتنظيم محضر ضبط وتدوين افادات افراد العصابة وعرض أوراقهم التحقيقية أمام السيد قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".

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