قسد تعثر على مقبرة جماعية يعتقد انها لايزيدين في الباغوز السورية

2019/02/28 | 14:10

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الخميس (28 شباط 2019)، البدء بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها في المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش، للسنوات الماضية.

وأوضحت مدير عام الدائرة الادارية والمالية ديار خليل عبد الله في بيان تل

بغداد اليوم- النجف

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 28 شباط 2019، صوراً يظهر فيها منتسبون من مديرية مرور النجف، يقومون بإسعاف مواطن تعرض لحادث سير اثناء عبوره احد شوارع المدينة.

وقال الناشطون، إن "العقيد علاء الإبراهيمي آمر

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر مطلع في محافظة الديوانية، الخميس (28 شباط 2019)، بأن مدير عام تربية المحافظة، المقال من منصبه، عقيل الجبوري، رفع دعوى قضائية ضد النائب الثاني للمحافظ مالك كاظم، بتهمة اقتحام مبنى دائرته.

وقال المصدر في حديث لـ (

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