2019/02/28 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اتهمت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار، السعودية، بتقويض الجهود التي تبذلها في إطار التحقيق في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول الماضي.وقالت كالامار في تصريح,: “لم أتلق تعاونا من الرياض بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رغم طلباتي”، لافتة إلى أن “المخابرات المركزية الأمريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تتهم السعودية بتقويض جهودها في إطار التحقيق بقضية خاشقجي alansaar.

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