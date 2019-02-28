الأمم المتحدة: السراج وحفتر يتفقان على ضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا

2019/02/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، على إجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية ودعم استقرار البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

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