خدعة جديدة تسمح بقراءة رسائل

2019/02/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف أخيرا عن خدعة تسمح لمستخدمي تطبيق "واتساب"، بقراءة الرسائل دون علم المرسل.

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