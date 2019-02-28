2019/02/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نستخدمها في أحاديثنا ليلا نهارا بشكل عفوي أو مقصود في العمل والمنزل والشارع، أصبحت جزءا من ثقافة أحاديثنا، أطلقها أسلافنا من تجارب شخصية لتحاكي حياتنا بشكل دائم.

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