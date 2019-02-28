الإمام الخامنئي : هدف الأعداء من الحرب الناعمة إحباط الشعب الإيراني

2019/02/28 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أن الاعداء يعمدون

ويستهدفون عبر الحرب الناعمة بث الإحباط واليأس بين الشعب الإيراني

وتخويفه.

جاء ذلك لدى استقبال الإمام الخامنئي القائمون على مؤتمر شهداء

محافظة كرمان وأشار إلى أن تكريم الشهداء واستذكارهم يمثل تكريماً

للجهاد والمجاهدين وتشجيعاً لمواصلة مسيرتهم الزاخرة بالفخر ،

واعتبر الإمام الخامنئي أن احياء وتعظيم ذكرى الشهداء يعزز من شأنه

الحركة الجهادية في البلاد ، مبيناً أن سر اقتدار اية أمة يتمثل

بوجود الشباب الشجعان والمضحين واستعدادهم للصمود في مختلف

الميادين، إذ إن الامة التي تمتلك هذه المقدرات، منتصرة ومقتدرة ولا

تُهان أبداً.

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