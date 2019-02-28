رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتعيين فلاح الجزائري محافظاً لبغداد

2019/02/28 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوماً جمهورياً بتعيين فلاح

الجزائري محافظاً لبغداد.

وبحسب المرسوم الذي حصلت آفاق على نسخة منه أوضح أنه أستناداً إلى

أحكام البند سابعاً من المادة الثالثة والسبعين من الدستور والبند

أولاً من المادة السادسة والعشرين من قانون المحافظات غير المنتظمة

بإقليم يعين فلاح الجزائري بمنصب محافظ بغداد وينفذ من تأريخ نشره

في الجريدة الرسمية .

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