2019/02/28 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

لا تزال العقوبة الجسدية متبعة في بعض المدارس بالعراق من قبل المعلمين، على الرغم أن هناك تعليمات من وزارة التربية تنص على عدم استخدام العنف وضرب التلاميذ داخل المدارس.ظهر في مقطع فیديو تداوله ناشطون مدير مدرسة يصفع التلامیذ الواقفین في صف واحد على وجوھھم.وطالب ناشطون وزارة التربية ورئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مدير المدرسة، مؤكدين أنه يضرب طلبته بطرق لا تمت للتعليم بصلة.وعلى الرغم من التعميمات الصادرة عن وزارة التربية والتي تمنع ممارسة ضرب الطلاب، لا يزال يتعرض الطلاب في بعض المدارس للعقوبة البدنية والإيذاء اللفظي من قبل المعلمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. مدير مدرسة في بغداد ينهال على الطلاب بالضرب المبرح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. مدير مدرسة في بغداد ينهال على الطلاب بالضرب المبرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).