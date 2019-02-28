2019/02/28 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مستشار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي قائد القوة الايزيدية في الحشد الشعبي مراد شرو سليمان، الخميس، قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بقتل 50 إمرأة ايزيدية وقطع رؤوسهن في سوريا، مطالبا بإدانة محلية ودولية لهذه الجريمة النكراء وإدراجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.وقال سليمان في مؤتمر صحفي حضره موفد "الحشد الشعبي"، بعد عثور قوات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يطالب بإدانة محلية ودولية لجريمة قتل 50 ايزيدية في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يطالب بإدانة محلية ودولية لجريمة قتل 50 ايزيدية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).