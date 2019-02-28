تغييرات بالجهاز الفني للمنتخب العراقي

2019/02/28 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الخميس، تغييرات في الجهاز الفني للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد في بيان ورد لشفق نيوز ان "مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش ابدى تفهما كبيرا لطروحاتنا ومناقشاتنا معه كانت ايجابية".

وتابع البيان "اتفقنا على ضرورة ابعاد مدرب اللياقة الثاني اوسكار وتسمية مدرب مساعد جديد".

ولفت الى انه "لم تتم تسمية اي مدرب للعمل مع الملاك التدريبي الجديد وسنعلن عن الاسم الجديد في غضون اليومين المقبلين".

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