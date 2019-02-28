2019/02/28 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقدت هيئة الرأي في وزارة المالية، الخميس، اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين وأغلبية أعضاء الهيئة.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة أقرت أثناء الاجتماع دمج شركات التأمين لرفع مستوى الأداء الوظيفي خدمة للصالح العام".

وقررت الهيئة منح تسهيلات لتمويل مشروع المستشفى العراقي الألماني للأمراض السرطانية وتعد هذه المستشفى الأولى من نوعها في العراق والتي تخدم شريحة مهمة من المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تعتمد دمج شركات التأمين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تعتمد دمج شركات التأمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).