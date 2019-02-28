رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بتعيين فلاح الجزائري محافظا لبغداد

2019/02/28 | 14:21

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بغداد- العراق اليوم:

اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح, الخميس, مرسوماً جمهورياً بتعين فلاح الجزائري محافظاً لبغداد...





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