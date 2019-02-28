الاتحادية تلزم عبدالمهدي وبارزاني بالتوقيع “شخصيا” على لوائح دعوى الاتفاق النفطي

2019/02/28 | 14:21

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بغداد- العراق اليوم:

الزمت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس حكومة اقليم كردستان ن...





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