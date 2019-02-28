“الاستيراد” يهدد قطاع الدواجن في بابل.. والحكومة تغرق في صمت

2019/02/28 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بابل كشفت لجنة تطوير صناعة الدواجن في بابل، الخميس، عن وجود خطر يهدد بانهاء قطاع الدواجن في المحافظة بسبب غزارة المستورد، فيما أكدت عزم مربي الدواجن غلق حقولهم وتسريح العاملين فيها.وقال رئيس اللجنة هاشم كماش، لـ “ناس” اليوم (28 شباط 2019)، إن “قطاع تربية الدواجن في المحافظة يعاني من ازمة تراجع كبيرة […]

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