إقليم كوردستان يصدر توضيحا بشأن انخفاض نسبة اصدار الجوازات

2019/02/28 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزت المديرية العامة للجنسية في اقليم كوردستان يوم الخميس انخفاض معدل استصدار جوازات السفر الى السكان الى مشاكل تقنية تواجه في بغداد.

وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم، انه "نحيط المواطنين علما بان عدد نسخ الجوازات التي ترسلها بغداد الى المديرية قليلة في الوقت الراهن".

واوضح البيان ان المديرية العامة للجنسية في بغداد/ قسم الجوازات ارسلت في مطلع العام الحالي كميات قليلة من النسخ الفارغة من الجوازات الى مديريات الجوازات في اقليم كوردستان.

وتابع البيان ان الشركة المتخصصة بطباعة الجوازات المتعاقدة مع مديرية الجنسية العامة في بغداد قد خفضت معدل الطباعة لوجود مشاكل تقنية، مشيرا الى ان المديرية العامة للجنسية في اقليم كوردستان تصدر الجوازات للحالات الخاصة المتمثلة مثل المرضى والطلاب اضافة الى نسبة قليلة للمواطنين.

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