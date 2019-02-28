مقتل عدد من “الدواعش” بتدمير مضافتين في صحراء العظيم بديالى

2019/02/28 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي ،الخميس، عن تدمير مضافتين لتنظيم “داعش” الاجرامي وقتل عدد منهم في صحراء العظيم.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” القوات الأمنية تمكنت من تدمير مضافتين لتنظيم “داعش” الاجرامي وقتل عدد منهم في صحراء العظيم”، مبيناً ان “العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة بؤر “داعش” الإجرامي في صحراء المحافظة”.[…]

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