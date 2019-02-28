التعليم توجه باعفاء فاقدي او ضعيفي البصر من اجراءات الفحص الطبي للتعيين

2019/02/28 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعفاء فاقدي او ضعيفي البصر من الخريجين الاوائل من اجراءات الفحص الطبي واستكمال اجراءات تعيينهم.

وقال مدير عام الدائرة القانونية والادارية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم توجيه الجامعات كافة، في حال تقديم احد الخريجين الاوائل من فاقدي او ضعيفي البصر بامكانية اعفائه من اجراءات الفحص الطبي واستكمال اجراءات تعيينهم”.





وأكد، “ضرورة التعامل الانساني مع هذه الحالات بالتبني التربوي والأبوي وتقديم الحلول المناسبة لهم”.

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