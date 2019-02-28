مستشار نائب رئيس هيئة الحشد يطالب بإدانة محلية ودولية لجريمة قتل 50 ايزيدية في سوريا

2019/02/28 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استنكر مستشار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي قائد القوة الايزيدية في الحشد الشعبي مراد شرو سليمان، الخميس، قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بقتل 50 إمرأة ايزيدية وقطع رؤوسهن في سوريا، مطالبا بإدانة محلية ودولية لهذه الجريمة النكراء وإدراجها ضمن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وقال سليمان في مؤتمر صحفي ، بعد عثور قوات (النخبة البريطانية) وكما نشر في موقع اندبندنت البريطانية على جثث 50 إمرأة ايزيدية مقطوعة الرأس في باغوز السورية والتي كانت آخر معقل لمجرمي داعش وهي جريمة جديدة تضاف الى سلسلة الجرائم الإجرامية والبشعة لعصابات داعش الإرهابية بحق ابناء المكون الايزيدي في العراق، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء الغادرة نطالب الحكومة العراقية بضرورة العمل على اعادة الجثامين الطاهرة بعد توثيقها بالطرق القانونية عبر التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية.

وطالب سليمان حكومات العالم والمنظمات الدولية بـ”إدانة هذه الجريمة وتصنيفها ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والعمل على توثيقها وإطلاع العالم عليها”، مبينا أن “النساء الـ50 هن ضمن 3000 ايزيدية وايزيدي لازالوا مجهولي المصير منذ الاجتياح الداعشي الإرهابي لقضاء سنجار في آب 2014”.



وحث سليمان على “الاهتمام بمظلومية المكون الايزيدي وإنصاف ذوي الضحايا ورعايتهم وتمكينهم وإعادة بناء مناطقهم المهمة والعمل على رفع جثامين المغدورين في المقابر الجماعية في المناطق المحررة وبالطرق القانونية وملاحقة الإرهابيين الراقدين في السجون وفتح محاكم خاصة لمحاكمتهم مشيدا في الوقت ذاته بـ”دور القوات الأمنية والحشد الشعبي في تحرير قضاء سنجار وإرجاع الايزيديين الى مناطقهم”.



كما اننا نستغرب من هذا الصمت تجاه ملف مخطوفينا منذ أربع سنوات ونصف من قبل الجهات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام وحتى المنظمات المحلية والدولية وخاصة المنظمات التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان والعاملة في مجال المرأة.

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