اعتقال شخص خطف فتاة للمتاجرة بها جنوبي بغداد

2019/02/28 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بعداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعتقال شخص خطف فتاة للمتاجرة بها في منطقة الدورة جنوبي بغداد.





وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مركز شرطة الدورة ضمن قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهم قام بخطف فتاة بهدف المتاجرة بها”، مشيرا الى ان “القوة “تمكنت من تحرير المختطفة خلال عملية أمنية ناجحة جنوب غرب العاصمة”.

وأضاغ، ان “العملية تمت وفق معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا”.

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