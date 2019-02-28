أكبر صندوق استثمار لسندات الخردة يشهد أكبر تدفقات نقدية بعامين

2019/02/28 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهد أكبر صندوق استثمار متداول لسندات الدرجة غير الاستثمارية (الخردة) أكبر تدفقات نقدية داخلة في عامين خلال شهر فبراير الجاري، مع تكالب المستثمرين على الأصول الخطرة عقب الأداء السيء لسندات العوائد المرتفعة في ديسمبر الماضي.





وكشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن صندوق "أي شير أي بوكس" المتداول لسندات الشركات مرتفعة العوائد في طريقه لتسجيل أعلى تدفقات نقدية شهرية منذ ديسمبر 2016.





ومنذ بداية شهر فبراير الجاري نجح الصندوق الاستثمار المتداول الأكبر في تتبع سندات الخردة في حصد تدفقات نقدية بواقع 1.6 مليار دولار.





ويسعى الصندوق لتعويض الخسائر المسجلة في ديسمبر الماضي، حيث شهد تدفقات خارجة قيمتها 777 مليون دولار.





واتجه المستثمرون في العام الماضي نحو التخارج من سندات العائد المرتفع نحو أخرى متوسطة العوائد وسط المخاوف المتعلقة بزيادة معلات الفائدة والمخاطر التي أحاطت بالنمو وتصعيد التوترات التجارية.





أما في يناير الماضي فإن الصندوق شهد تدفقات قيمتها 507.4 مليون دولار، وبذلك فإن الصندوق في طريقه لتسجيل تدفقات نقدية للشهر الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.





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