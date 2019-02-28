شذى حسون تنتظر “القسمة” للبس الفستان الأبيض في 2019

2019/02/28 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أطلقت الفنانة شذى حسون أغنية منفردة باللهجة المغربية، وتحدثت عن “امكانية” ان تكون عروسا في 2019, من خلال حوار نشره موقع العربية نت.وقالت حسون انها “طرحت فيديو كليب لأغنية (واعر)، وهي باللهجة المغربية، وتعني كلمة واعر الرجل الذكي الجميل الذي يصعب الوصول إليه”، كما شرحت.وأشارت إلى أنها عاشت وأكملت تعليمها […]

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