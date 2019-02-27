ريال مدريد يدفع ثمن سوء الحظ وعناد الكرة - أهداف وملخص المباراة

2019/02/28 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاند الحظ ريال مدريد في اياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم، وسقط بثلاثية نظيفة الاربعاء أمام ضيفه وغريمه الأزلي برشلونة المتأهل إلى نهائي المسابقة.وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 في كامب نووسجل أهداف برشلونة مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز (50 و73 من ركلة جزاء) ومدافع ريال الفرنسي رافايل فاران خطأ في مرمى فريقه (69)، ليلتقي الفائز من نصف النهائي الثاني الخميس بين ريال بيتيس وضيفه فالنسيا (2-2 ذهابا)، حيث يبحث برشلونة عن لقب خامس تواليا والحادي والثلاثين في تاريخه.وسيطر ريال مدريد على الشوط الاول بفضل تحركات وفرص جناحه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما) لكن دون نجاعة، وفي الثاني تفوق برشلونة بواقعيته وفاعلية سواريز أمام المرمى.وقال سواريز بعد المباراة "ليس هناك شيء افضل من هذا الفوز.كنا نود ان نقدم مباراة مثل هذه.كنا نعرف ان كأس الملك لا نعطيها قيمتها المستحقة، لكن في آخر 5 أو 6 سنوات وصلنا الى النهائي عدة مرات".ويلتقي الفريقان مرة ثانية بعد ثلاثة أيام في الدوري على ملعب سانتياغو برنابيو ايضا، لكن في مسابقة الدوري حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و9 نقاط عن ريال الذي تبخرت آماله باحراز لقبه العشرين في مسابقة الكأس والأول بعد 2014.وبرغم انتزاع ريال تعادلا ثمينا في ذهاب نصف النهائي على ملعب برشلونة "كامب نو"، إلا ان جماهيره عاشت مجددا كابوس سقوطه الكبير مطلع الموسم في الدوري 1-5 في غياب نجمه الخارق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يعاني من كسر في ذراعه والتي أدت إلى إقالة المدرب جولن لوبيتيغي وتعيين الارجنتيني سانتياغو سولاري. تفاصيل المباراة

قدم ريال مدريد افضل اداء له في مباراة الكلاسيكو حيث خلق كما هائلا من الفرص التهديفية عبر كريم بنزيمة، وفينيسيوس وريغيلون، لكن سوء الحظ وعناد الكرة حرماه خاصة في الشوط الاول من بلوغ مرمى تير شتيغن المتألق، حالة الاحباط التي شلت عقول لاعبي الملكي قبل اقدامهم استغلها برشلونة بشكل مثالي لتحقيق ثلاثية نظيفة اهلته الى النهائي.

-نهاية اللقاء بفوز برشلونة وتأهله إلى نهائي كأس ملك اسبانيا.دق 71 هدف ثالث لبرشلونة: من علامة الجزاء ينجح سواريز في تحقيق هدف ثالث قاتل لكل مجهودات ريال مدريد في هذه القمة.دق 69 هدف ثان لبرشلونة: فاران يعقد وضع فريقه بعدما سجل بالخطأ هدفا ضد مرماه.دق 68: الحظ يعاند ريال مدريد وفينيسيوس الذي راوغ بشكل سريع ومباغت لاعبين من برشلونة وسدد نحو المرمى دون جدوى.دق 62 فرصة خطيرة لريال مدريد: ريال مدريد كاد ان يعادل النتيجة عبر راسية متقنة من سيرجيو ريغيلون لكن تير شتيغن بإرتمائة انيقة يقول كلمته امامدق 51 هدف اول لبرشلونة: ديمبيلي يمرر لسواريز والاخيرمن لمسة واحدة يضع الكرة داخل مرمى نافاس.دق 50: بيكيه يتلقى كرة من ميسي ويسدد براسه فوق المرمى.نهاية شوط اول حماسي كان فيه ريال مدريد الاقرب الى التهديف في عديد المرات لكن تسرع هجوم الملكي وتالق الحارس تير شتيغن حكم على النتيجة بالسلبية.دق 38: محاولة هجومية خطيرة اخرى لريال مدريد عبر فينيسيوس الذي سدد وتير شتيغن بيده يمنع هدفا محققا لريال مدريد.دق 37: فرصة خطيرة لريال مدريد، كريم بنزيمة في موقع مميز يسدد وتير شتيغن ينقذ الموقف.دق 30: بينية خطيرة من ديمبيلي والكرة تمر امام مرمى نافاس دون اي متابعة.دق 23: دربكة امام مرمى البارسا، تسديدة اولى من فينيسيوس ومن ثم فاسكيز لكن الكرة ذهبت بعيدا عن مرمى شتيغن.دق 19: البرازيلي فينيسيوس يصوب بقوة من داخل منطقة جزاء برشلونة لكن كرته تعلو مرمى تير شتيغن.دق 8: محاولة اولى من هجوم برشلونة، ميسي يمهد لديمبيلي والاخير يوزع عرضية نحو سواريز الذي سدد بيمناه لكن الكرة ردها الدفاع المدريدي.الحكم خوسيه سانشيز مارتينيز يطلق صافرة مباراة القمة بين ريال مدريد وضيفه برشلونةتشكيلة ريال مدريد

📝 ¡Nuestro once inicial para el #RMClasico! ¡Vamos! #HalaMadrid

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 27, 2019

تشكيلة برشلونة

🔵🔴 Barça XI⚽#ElClásico🏆#CopaBarça pic.twitter.com/0Prfe8evhU

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2019

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