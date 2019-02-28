القبض على متهم قام بخطف فتاة بهدف المتاجرة بها في بغداد

2019/02/28 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم قام بخطف فتاة بهدف المتاجرة بها.

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