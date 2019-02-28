وزير المالية: الحكومة شرعت باعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل

2019/02/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، ان الحكومة العراقية قد شرعت في اعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه جوي هوود القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس.

ونقل البيان عن حسين خلال اللقاء قوله ان “الحكومة العراقية مستمرة في إعداد خطط لتنفيذ برنامج الحكومة وكذلك البدء في التخطيط وإعداد قانون الموازنة لعام 2020 لضمان التنسيق المبكر مع جميع الأطراف والمؤسسات والمحافظات لغرض تحديد الاحتياجات الفعلية وبناء ميزانية متوازنة واقتصاد وخدمات طموحة تفيد الشعب العراقي”.(النهاية)

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