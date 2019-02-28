تعافي اقتصاد السويد في الربع الأخير لـ2018

2019/02/28 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكن اقتصاد السويد من التعافي من الانكماش في الربع الأخير من العام الماضي، ما يوفر الأريحية للبنك المركزي الذي يستعد لزيادة معدل الفائدة من النطاق السالب.





وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن الناتج الإجمالي المحلي للسويد سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للسويد سيرتفع بنحو 0.6% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي.





أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد الدولة الأوربية سجل نمواً نسبته 2.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.





وأوضحت البيانات أن النمو الاقتصادي المسجل في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي جاء مدعوماً بزيادة الصادرات وإنفاق المستهلكين، ولكن على الجانب الآخر انخفضت الاستثمارات.





وفي ديسمبر الماضي رفع المركزي السويدي معدل الفائدة للمرة الأولى في 7 سنوات عند مستوى -0.25%.





وفي الشهر الجاري أعلن المركزي السويدي عزمه لتنفيذ زيادة جديدة لمعدل الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، "بشرط أن تكون التوقعات الاقتصادية وآفاق التضخم متماشية مع التوقعات".





وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت الكرونة السويدية أمام الدولار بنحو 0.9% لتتراجع العملة الأمريكية إلى 9.1861 كرونة سويدية.





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